Italiano, quale futuro? Se vince la Conference scatta opzione fino al 2025 con la Fiorentina

La Fiorentina è a un passo da uno storico successo. E allo stesso tempo, Vincenzo Italiano è a un passo dal nuovo contratto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre finali raggiunte in due anni. Vincenzo Italiano ieri sera a Bruges ha staccato un grande traguardo: per il secondo anno consecutivo la sua Fiorentina ha staccato il pass per l'atto conclusivo della Conference League. Tra poche ore la viola conoscerà la sua avversaria (Aston Villa o Olympiacos), mentre è già nota da tempo la data e la sede della finale: mercoledì 29 maggio alle ore 21, allo stadio Agia Sophia, casa dell'AEK Atene in Grecia.

La Fiorentina è a un passo da uno storico successo. E allo stesso tempo, Vincenzo Italiano è a un passo dal nuovo contratto: dovesse infatti vincere la Conference League, la squadra gigliata si qualificherebbe automaticamente alla prossima Europa League. E con la qualificazione per questa competizione, per Italiano scatta un altro anno di contratto, fino al 30 giugno 2025. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.com.