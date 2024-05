L'editoriale di Chiariello: "Il futuro passa da Kvaratskhelia. Ho una domanda..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Non sappiamo chi è il nuovo allenatore del Napoli, dovremo attendere un mese abbondante per scoprirlo. Tutto ciò che avviene prima, ben venga, ma chi parla di ritardo del Napoli si sbaglia. Il direttore sportivo è stato risolto a marzo, l’allenatore è più complesso, ma Manna sta già lavorando e il Napoli si sta già muovendo sul mercato. Cosa sta cercando di fare? Bloccare quelle pedine che indipendentemente dal tecnico che verrà, sono buone se non indispensabili. Buongiorno è una pedina che non c’è allenatore che lo rifiuti. Il Napoli, poi, dovrà ripartire dai giocatori base. Il Capitano ha fatto stagioni straordinarie, non posso accettare chi, per un’unica annata in cui non ha reso come sa e come può, lo vuole via dalla squadra.

La domanda è: da chi si riparte? Da Di Lorenzo per forza, uno dei più forti terzini del mondo che può tornare a giocare da grande difensore, uno dei pilastri irrinunciabili di Spalletti; da Lobotka, il Napoli non può prescindere da lui, nonostante i suoi 29 anni; da Politano, non si può negargli di far parte del gruppo del rinnovamento; da Kvara soprattutto, imprescindibile, gli allenatori dovranno prevedere un sistema di gioco in cui lui possa essere esaltato. A me interessano tre cose che deve portare il nuovo allenatore: mentalità, principi di gioco moderni e lavoro. Ho disegnato il ritratto di Antonio Conte, lo so. Il sistema di gioco diventerà funzionale al sistema di gioco. Qualsiasi sia l’allenatore, non può che partire da Kvara.

Se hai Maradona, il 4-3-3 non lo puoi fare, sei pazzo, dove lo metti Maradona? Kvara, con Conte, potrebbe giocare come l’ultimo Conte del Tottenham. Se Kvara è il perno della ripartenza, adesso, secondo me, il futuro del Napoli passa per l’adeguamento del suo contratto o, ancora meglio, per il rinnovo rimpolpato con una clausola rescissoria del livello di Osimhen".