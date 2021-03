Maradona jr è diventato argentino: "Aspettavo questo momento da una vita. Sogno di allenare il Napoli"

Quattro mesi dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, suo figlio, Diego Armando Maradona jr ha ottenuto la cittadinanza argentina. Intervistato da Gianlucadimarzio.com, il figlio del Pibe de Oro ha commentato così questo giorno per lui storico: "Ho sempre saputo di essere al 50% napoletano e 50% argentino. E' un sogno che si avvera, lo aspettavo da una vita intera. Sono molto orgoglioso che il governo argentino abbia scelto me come testimonial di questa iniziativa importantissima.

SUL FUTURO - Voglio fare l’allenatore, studiare e prepararmi per farmi trovare pronto quando ci sarà l’opportunità di allenare una squadra. Il mio sogno è allenare il Napoli, ma ovviamente so che la strada è ancora molto lunga.

SUL NAPOLI - Sono molto felice che il Napoli stia riprendendo a correre. Prima di tutto se lo merita il mister perché è stato oggetto di critiche vergognose. La squadra deve lottare per grandi obiettivi, siamo stati forse quelli più penalizzati dagli infortuni, per un periodo abbiamo giocato con quattro difensori di ruolo. Per tanti mesi poi sono mancati prima Mertens, poi Osimhen e adesso Petagna. Oggi però il Napoli è una squadra forte, che sta dando dimostrazione del proprio valore“