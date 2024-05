L'8° posto per la Conference League: la prossima sarà più ricca, ecco tutti i premi Uefa

L'ottavo posto può servire ad evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto e salvare la continuità in Europa con la Conference League

Dopo i disastri commessi quest'anno, al Napoli non resta molto da giocarsi nel finale di stagione se non l'ottavo posto che può servire per evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto e salvare la continuità in Europa con la Conference League. Anche la terza competizione europea per club verrà riformata dalla prossima stagione (niente gironi ma classifica unica seppur con lo stesso numero di gare), come Champions ed Europa League, e vedrà un aumento dei premi Uefa rispetto alla scorsa edizione.

Attraverso i colleghi di Calcioefinanza possiamo offrirvi un riepilogo delle entrate che porta comunque la Conference League (a cui vanno aggiunti ovviamente Market Pool e ricavi da stagione).

ogni vittoria: 400mila euro

ogni pareggio: 133mila euro

dal 1° all'8° posto: 400mila euro

dal 9° al 16° posto: 200mila

spareggi ottavi: 200mila euro

ottavi: 800mila euro (600mila euro in precedenza)

quarti: 1,3mln di euro (1mln di euro in precedenza)

semifinali: 2,5mln di euro (2mln di euro in precedenza)

finale: 4mln di euro (3mln di euro in precedenza)

vittoria finale: 3mln (2mln di euro in precedenza)