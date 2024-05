Il primo annuncio di mercato è vicino

Tanta attesa per il prossimo mercato. Il Napoli cambierà tanto, sarà rifondazione, andranno via diversi calciatori.

Tanta attesa per il prossimo mercato. Il Napoli cambierà tanto, sarà rifondazione, andranno via diversi calciatori. C'è necessità di cambiare gran parte dell'organico. Per questo ci saranno presto annunci. Dopo quello dell'allenatore, atteso per fine maggio, toccherà ai giocatori. Diverse cessioni e diversi acquisti. L'attaccante ad esempio, ma anche un forte centrale. Molto presto verranno svelate tutte le strategie societarie del Napoli. L'obiettivo sarà quello di tornare in Champions League dopo aver fallito quest'anno l'accesso alla più importante competizione europea.