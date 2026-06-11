Podcast Di Marzio: "Sarà il Mondiale degli svincolati, tanti big in cerca di squadra"

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Nel corso dell'ultima puntata di "Caffè Di Marzio", il podcast realizzato in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, Gianluca Di Marzio ha acceso i riflettori su un effetto collaterale del Mondiale: il possibile slittamento di molte operazioni di mercato legate ai calciatori in scadenza di contratto.

Secondo il giornalista, la competizione iridata, che si giocherà senza l'Italia, prolungherà l'attenzione dei tifosi sulle rispettive nazionali ma, allo stesso tempo, potrebbe allungare anche i tempi delle trattative. Mai come quest'anno, infatti, il 30 giugno porterà sul mercato un numero elevatissimo di giocatori di alto livello che diventeranno svincolati.

Di Marzio ha ricordato come, fino a qualche anno fa, i calciatori in scadenza trovassero sistemazione già tra febbraio e marzo per affrontare con serenità il finale di stagione. Oggi, invece, molti big sono ancora senza accordo. Tra questi ha citato Dusan Vlahovic, che non ha trovato l'intesa per il rinnovo con la Juventus, con il padre-agente impegnato a dialogare con diversi club senza aver ancora raggiunto una soluzione.

Nell'elenco figurano anche Leon Goretzka, dopo una lunga esperienza al Bayern Monaco, e Robert Lewandowski, il cui futuro resta tutto da definire dopo la scelta di non prolungare il contratto con il Barcellona. L'attaccante polacco, ha spiegato Di Marzio, è stato proposto anche a club italiani, ma finora non sarebbe arrivata l'offerta giusta e le destinazioni più probabili potrebbero essere Turchia o Arabia Saudita.

Tra i nomi citati c'è anche John Stones, difensore del Manchester City, considerato un profilo di assoluto livello grazie al lavoro svolto negli anni con Guardiola. Molti di questi campioni, sottolinea Di Marzio, prenderanno parte al Mondiale senza avere ancora una squadra per la prossima stagione.