Messi, addio all’Argentina: “Me ne vado in pace, questa maglia è stata la mia vita”

Messi saluta l’Argentina contro il Benin: ultima partita con l’Albiceleste dopo 207 presenze, 125 gol e il Mondiale conquistato.

È arrivato il momento dell'addio di Lionel Messi alla Nazionale argentina. Questa sera, nell'amichevole contro il Benin, il fuoriclasse giocherà per l'ultima volta con la maglia dell'Albiceleste, chiudendo una straordinaria carriera internazionale. Messi arriva all'appuntamento con un bilancio di 207 presenze e 125 gol, dopo aver raggiunto l'apice con la conquista del Mondiale del 2022. Alla vigilia dell'ultima partita, il capitano argentino ha scelto un video realizzato per il suo sponsor Adidas per salutare i tifosi e raccontare le emozioni che accompagnano la conclusione della sua avventura con la Nazionale.

Messi saluta l’Argentina: “Questa maglia è stata il mio sogno, il mio orgoglio e la mia vita”

Poche parole, ma cariche di significato, quelle utilizzate da Messi per descrivere il rapporto costruito negli anni con l'Argentina e con i suoi tifosi: “È arrivato il momento. Me ne vado in pace, ho dato tutto. Questa maglia è stata il mio sogno, il mio orgoglio e la mia vita per anni. Grazie per avermi amato così tanto, grazie per il vostro supporto. Vi porterò sempre con me”. La sfida contro il Benin assume così un significato che va ben oltre quello di una semplice amichevole: sarà l'ultima occasione per vedere Messi con la maglia dell'Albiceleste e per celebrare il capitano che ha guidato l'Argentina sul tetto del mondo. Dopo 207 partite e 125 reti, questa sera calerà il sipario sulla sua storia con la Nazionale.