Montervino elogia Gila: "Fortissimo e con lui il Napoli può giocare con la linea più alta"

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Francesco Montervino parla del calciomercato del Napoli, del Mondiale, di Antonio Vergara e non solo.

L'ex calciatore di Napoli e Salernitana Francesco Montervino è intervenuto sulle frequenze della radio di Tuttomercatoweb.com. In particolare Montervino si è soffermato principalmente sul progetto del Napoli del prossimo anno.

In questo inizio di Mondiale tante big sono finite per inciampare contro le piccole. Che ne pensi? "La sensazione che ho è come quando le big partono un po' a rilento in campionato per gestire le energie sul lungo periodo. Le gambe girano poco e possono uscire alcuni risultati a sorpresa, ma sono convinto che già dalla prossima giornata le favorite torneranno a dire la loro".

Lukaku con il Belgio ha propiziato il gol contro l'Egitto. Potrebbe tornare utile ad Allegri? "Lukaku ha ancora un altro anno di contratto a due milioni di euro netti; onestamente non credo che abbia un futuro nel Napoli e anzi, mi auguro che possa fare un buon Mondiale per attirare qualche offerta. Gli azzurri devono svecchiare e mettere dentro freschezza. Non penso sia un giocatore su cui puntare insomma. Oltre ad Hojlund, che quest'anno ha fatto solo dieci reti, i gol dovranno arrivare anche dagli esterni e dalle seconde punte".

Gila sarebbe un buon colpo per la difesa invece? "Gila è fortissimo. In più permette di giocare più alto perché sa coprire la profondità con la sua corsa. Se dovesse arrivare farebbe il titolare, considerando anche che Buongiorno quest'anno ha saltato tante partite. Buongiorno in una difesa a quattro è il centrale mancino più forte che c'è in Italia per me, ma deve star bene fisicamente".

Su Vergara che valutazioni bisognerebbe fare? "Per me Vergara potrebbe fare il titolare quest'anno a Napoli. Neres del resto è un altro che fa dieci partite all'anno. Mi aspetto che possa essere una bella sorpresa".

Qual è la prima mossa che dovrebbe fare Carnevali per rilanciare la Juventus? "Dovrà togliersi di dosso quei giocatori che costano tanto e rendono poco. Sistemerà il budget, come del resto ha sempre dimostrato di saper fare".