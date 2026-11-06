Del Genio su De Bruyne: "Il migliore del Napoli! Menomale non abbia parlato..."

Napoli, Del Genio a Radio Kiss Kiss: il giornalista commenta l’attualità azzurra, tra risultati, clima attorno alla squadra e sfida con la Lazio

Il momento del Napoli passa anche dalle parole di Paolo Del Genio. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il giornalista commenta l’attualità azzurra, tra il peso dei risultati, il clima attorno alla squadra e la sfida con la Lazio che attende Allegri e i suoi.

"Oggi ci ritroviamo a sentire in giro che De Bruyne è un problema del Napoli. Ma lui oggi è di gran lunga il migliore della squadra. Se guardate i numeri del Napoli, quelli di KDB non sono spiegabili, sono troppo positivi per una squadra che sta andando così male. Se poi volete che parli, che dirvi? Meglio per voi che non parla perché altrimenti mette la firma in calce a tutte le difficoltà che ci stanno e poi non ne usciamo più. Ringraziamolo perché posso solo immaginare cosa stia pensando ora, lui che era abituato a un altro tipo di calcio e ora si trova in questa situazione".