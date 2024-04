Ravanelli: “Conte al Napoli? Difficile vada sapendo della cessione di Osimhen"

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di TVPlay del possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di TVPlay del possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: "Per me Antonio vuole una squadra in cui poter subito vincere. Per accettare il Napoli, a mio avviso, vorrebbe delle garanzie anche dalla società. Vorrà sicuramente carta bianca per riportare ordine nello spogliatoio.

Osimhen? Vedo difficile che Conte possa andare al Napoli sapendo già di una cessione del nigeriano. Magari, qualora Antonio dovesse arrivare al Napoli, Osimhen potrebbe restare.

Conte alla Juventus? Che io sappia in questi mesi non c’è stato nulla. Secondo me in società ci sono due fazioni: chi vuole il ritorno di Conte e chi no".