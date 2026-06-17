Rivoluzione portieri, Caiazza: "Vicario grande colpo, ma l’italiano più forte è un altro"

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Salvatore Caiazza boccia la coppia Meret-Milinkovic e promuove Vicario.

Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, il giornalista Salvatore Caiazza ha parlato della situazione portieri in casa Napoli: "Vicario sarebbe un grande colpo. Rivoluzione portieri? Si, Meret credo abbia finito il suo ciclo qui e Milinkovic ha pagato anche quanto speso per lui. Io li ho giudicati da 6. Vicario-Kovar? Tutta la vita sarebbe Vicario il titolare. Il più forte italiano però in questo momento è Carnesecchi”.

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