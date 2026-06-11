Rizzetta ora punta la Reggina: "Chance importante come il Napoli nel 2004"

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"Il futuro calcistico del Campobasso è garantito, sono venuto qui per una questione sentimentale. In vita mia non ho fatto mai fallire un'azienda, se ci dovesse essere un cambiamento è già tutto organizzato, ci sono soluzioni che abbiamo già pensato". II patron del Campobasso Matt Rizzetta in conferenza stampa ha confermato di essere in trattativa per l'acquisto della Reggina in Serie D spiegando che non lascerà fallire il club rossoblù che attualmente guida e rivelando di aver pensato anche al Napoli: "Nella vita non puoi avere due mogli, ma puoi avere due case e io avrei preso in considerazione solo tre piazze. Una è Napoli, dove abbiamo già degli impegni con la squadra di basket, che ha una visibilità pazzesca. Ho avuto un approccio con dei fondi importantissimi, abbiamo approfondito il discorso, ma oggi non è fattibile. L'altra è Reggio Calabria perché ho legami familiari li e ho sempre seguito la squadra quando era in Serie A. Si tratta di un'opportunità importante, tipo quella del Napoli nel 2004, con una potenzialità enorme".

Rizzetta poi continua, come si legge su Tuttoreggina.com, parlando dell'avventura al Campobasso: "Amo quella piazza, ma non credo che sto facendo qualcosa di male. Al primo colpo abbiamo vinto prima l'Eccellenza, con una squadra fatta all'ultimo secondo, e poi la D. Nel primo anno di C ci siamo salvati, nel secondo anno abbiamo sfiorato la B e arrivati ad un play off nazionale. In qualsiasi altro posto ci vado per vincere, dovessi andare alla Reggina o in un'altra piazza e arrivare in C, abbiamo già programmato il futuro del Campobasso, con l'affidamento alla squadra ad aziende importanti o comunque un'eventuale cessione: in tal caso, abbiamo già deciso che la società debba rimanere in mani sicure e comunque ci sono 12 mesi per valutare tutto".