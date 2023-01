Spalletti sprona Raspadori: "Ci aspettiamo di più, può fare la differenza e lo sa!"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa si è soffermato anche sul momento vissuto da Giacomo Raspadori

>Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa si è soffermato anche sul momento vissuto da Giacomo Raspadori: "Sotto l'aspetto tecnico ci possiamo aspettare di più, lui è un grande giocatore nelle scelte che fa di posizionamento o tecniche, è stato sfortunato perché in quell'episodio che poteva far gol si sono passati male la palla ma si era fatto trovare al posto giusto, Raspa per me è un giocatore che può farci fare la differenza e lui lo sa e si allena sempre al meglio".