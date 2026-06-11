Zoff su Napoli: "Una città che ho sempre portato nel cuore, ci sono stato alla grande"

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Zoff ha parlato del Napoli e poi affrontato il tema della crisi della Nazionale italiana, soffermandosi sulle ripetute mancate qualificazioni ai Mondiali.

Dino Zoff continua a custodire un legame speciale con Napoli. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli all'indomani della messa in onda della docufiction Rai dedicata alla sua carriera, l'ex portiere azzurro ha ricordato con emozione gli anni vissuti all'ombra del Vesuvio. "Sono stato veramente alla grande a Napoli, è stata la prima città importante, con un pubblico importante. La presenza della gente era straordinaria. Si meravigliò anche mio padre quando venne a vedere una partita. È una città che ho avuto sempre nel cuore", ha raccontato l'ex campione del mondo.

Zoff ha poi affrontato il tema della crisi della Nazionale italiana, soffermandosi sulle ripetute mancate qualificazioni ai Mondiali. "Fa più male perché è la terza. Capisco la prima, anche la seconda, ma quando arrivi alla terza non puoi aggrapparti a niente. La chiarezza di questa terza è lampante, è brutta", ha dichiarato.