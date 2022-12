Croazia-Belgio, formazioni ufficiali: Mertens titolare, out Lukaku e Hazard

Alle ore 16 scendono in campo Croazia e Belgio per concludere il Gruppo F di Qatar 2022

© foto di Image Sport

Alle ore 16 scendono in campo Croazia e Belgio per concludere il Gruppo F di Qatar 2022. Dalic, da una parte, conferma in toto l'undici che ha avuto la meglio sul Canada, dall'altra Martinez torna alla linea difensiva a tre e gioca con l'ex napoletano Mertens terminale offensivo. Non c'è Hazard nell'undici iniziale, va in panchina assieme all'interista Lukaku.

Di seguito le formazioni ufficiali.