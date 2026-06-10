Ufficiale Mondiali 2026, 70 "Italiani" convocati: quattro sono del Napoli. La lista completa

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"Italiani" ai Mondiali: tanta Serie A, ma non solo. Tutti i convocati dal nostro Paese

Domani iniziano i Mondiali con il match inaugurale tra i padroni di casa del Messico e il Sud Africa. Sono 70 i rappresentanti dell’Italia convocati per il torneo che si giocherà in Messico, Canada e USA. Di seguito tutti i calciatori di club italiani convocati in vista della prossima rassegna iridata: guida il Milan, con 10 convocati, seguito da Atalanta e Inter con 7, per il Napoli sono 4.

Atalanta: Charles De Ketelaere (Belgio), Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina), Odilon Kossounou (Costa d’Avorio), Mario Pasalic (Croazia), Kamaldeen Sulemana (Ghana), Marten De Roon (Olanda), Isak Hien (Svezia)

Bologna: Jhon Lucumi (Colombia), Nikola Moro (Croazia), Torbjorn Heggem (Norvegia), Lewis Ferguson (Scozia), Remo Freuler (Svizzera)

Cagliari: Yerry Mina (Colombia)

Como: Nico Paz (Argentina), Martin Baturina (Croazia), Assane Diao (Senegal)

Cremonese: Morten Thorsby (Norvegia), Antonio Sanabria (Paraguay)

Fiorentina: Marin Pongracic (Croazia)

Frosinone: Fares Ghedjemis (Algeria)

Genoa: Johan Vasquez (Messico), Leo Ostigard (Norvegia)

Hellas Verona: Rafik Belghali (Algeria)

Inter: Lautaro Martinez (Argentina), Ange-Yoan Bonny (Costa d’Avorio), Petar Sucic (Croazia), Marcus Thuram (Francia), Denzel Dumfries (Olanda), Manuel Akanji (Svizzera), Hakan Calhanoglu (Turchia)

Juventus: Bremer (Brasile), Jonathan David (Canada), Teun Koopmeiners (Olanda), Francisco Conceicao (Portogallo), Kenan Yildiz (Turchia), Mckennie Weston (Usa)

Milan: Koni De Winter (Belgio), Alexis Saelemaekers (Belgio), Luka Modric (Croazia), Pervis Estupinan (Ecuador), Adrien Rabiot (Francia), Mike Maignan (Francia), Santiago Gimenez (Messico), Rafael Leao (Portogallo), Ardon Jashari (Svizzera), Christian Pulisic (Usa)

Napoli: Kevin De Bruyne (Belgio), Romelu Lukaku (Belgio), Mctominay Scott (Scozia), Mathias Olivera (Uruguay)

Parma: Alessandro Circati (Australia), Zion Suzuki (Giappone)

Pisa: Michel Aebischer (Svizzera)

Roma: Evan Ndicka (Costa d’Avorio), Manu Kone (Francia), Neil El Aynaoui (Marocco), Donyell Malen (Olanda), Zeki Celik (Turchia)

Sampdoria: Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina)

Sassuolo: Cristian Volpato (Australia), Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina), Ismael Kone (Canada), Kristian Thorstvedt (Norvegia)

Torino: Nikola Vlasic (Croazia), Marcus Holmgren Pedersen (Norvegia), Che Adams (Scozia)

Udinese: Jesper Karlstrom (Svezia)

Venezia: Michael Svoboda (Austria), John Yeboah (Ecuador), Marko Farji (Iraq)