Il Napoli lo segue, Gilberto Mora diventa il più giovane debuttante ai Mondiali
Entrato nella ripresa, Mora è diventato il più giovane calciatore di sempre a esordire nella competizione iridata: 17 anni e 240 giorni.
Il nome di Gilberto Mora continua a far parlare di sé e il Napoli osserva con grande attenzione la sua crescita. Il trequartista messicano del Club Tijuana, classe 2008, ha scritto una pagina di storia nella notte, debuttando al Mondiale durante la sfida tra Messico e Sudafrica.
Ancora minorenne, Gilberto Mora debutta ai Mondiali
Entrato nella ripresa, Mora è diventato il più giovane calciatore di sempre a esordire nella competizione iridata: 17 anni e 240 giorni. Un record che conferma il valore di un talento considerato tra i più promettenti del panorama internazionale.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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