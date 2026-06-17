Donazione defibrillatore in pub del Vomero: evento promosso dal cons. cardiologia SSCNapoli
Napoli – Diffondere la cultura della cardioprotezione nei luoghi di aggregazione e sensibilizzare soprattutto i giovani sull’importanza dei dispositivi salvavita. È l’obiettivo dell’iniziativa in programma mercoledì 17 giugno alle ore 20.00 presso il Frank Malone Pub & Brewstore. L’evento è promosso dal dottor Antonio Russo, consigliere nazionale della Società Italiana di Cardiologia dello Sport (SIC Sport) e consulente di cardiologia dello staff medico della SSC Napoli, insieme al giornalista Adriano Pastore.
Un progetto pilota per una città sempre più cardioprotetta
Nel corso della serata l’azienda FR Medical donerà un defibrillatore automatico, contribuendo alla realizzazione di un presidio cardioprotetto in un contesto di ampia frequentazione. L’iniziativa si propone come progetto pilota replicabile su scala territoriale, con l’obiettivo di incrementare la presenza di dispositivi elettromedicali nei luoghi pubblici e rafforzare la prevenzione cardiovascolare. Previsti momenti di informazione ma anche conviviali per la sensibilizzazione rivolti ai cittadini sull’utilizzo del defibrillatore e sull’importanza dell’intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco.
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