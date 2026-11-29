Spettacolo supercar sul Lungomare: ipotesi gare a Bagnoli nel 2027

Il Napoli Racing Show richiama numerosi appassionati sul Lungomare: per l'edizione 2027 prende corpo l'ipotesi Bagnoli.

Grande partecipazione di pubblico per la terza edizione del Napoli Racing Show, la manifestazione motoristica che ha trasformato il Lungomare partenopeo in un circuito cittadino. Circa 60 vetture, tra cui una trentina di supercar Ferrari, Lamborghini, Porsche e Aston Martin, sono state annunciate per l'evento. La manifestazione si concluderà oggi, domenica 29 novembre, con le qualifiche e le ultime competizioni. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un messaggio agli organizzatori: “È un momento d’oro per il motorsport italiano”.

Napoli Racing Show, spunta l'ipotesi Bagnoli per il 2027

Il futuro della manifestazione motoristica potrebbe passare per Bagnoli. Secondo quanto riportato dall'edizione napoletana di Repubblica, si sta facendo strada l'ipotesi di organizzare le gare del prossimo anno nell'area destinata a ospitare la Coppa America di vela. Una prospettiva che si inserisce nelle ambizioni degli organizzatori, intenzionati a far crescere il Napoli Racing Show nel panorama motoristico nazionale e internazionale.