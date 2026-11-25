Ufficiale Maltempo in Campania, scatta l'allerta meteo arancione: domani scuole chiuse

Allerta meteo arancione a Napoli fino alle 14 del 26 novembre: chiusi scuole, parchi, cimiteri e impianti sportivi.

Peggiorano le condizioni meteorologiche a Napoli e in gran parte della Campania, con la Protezione Civile regionale che ha innalzato il livello di allerta meteo da giallo ad arancione. Il nuovo avviso è valido dalle ore 14 di mercoledì 25 novembre fino alle 14 di giovedì 26 novembre. Sono previste precipitazioni anche temporalesche di moderata o forte intensità, venti forti sud-occidentali e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il Comune di Napoli ha annunciato la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e dei cimiteri per l'intera giornata di giovedì.

Allerta meteo Napoli, chiusi anche gli impianti sportivi e la pista di atletica del Maradona

L'amministrazione comunale ha disposto ulteriori misure precauzionali per tutelare la sicurezza dei cittadini. Sarà vietato l'accesso ai parchi e alle spiagge pubbliche cittadine, mentre resteranno chiusi gli impianti sportivi Ascarelli, Antonio Juliano, San Pietro a Patierno, il Polifunzionale di Soccavo (palestre A, B e C), il centro sportivo Nestore e la pista di atletica dello stadio Diego Armando Maradona. Chiusura al pubblico anche per Castel Nuovo. Particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio di allagamenti, frane e smottamenti.