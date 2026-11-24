Riapre Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli: tutte le novità

Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri spagnoli, è tornato a vivere. Oggi il taglio del nastro al termine di sei mesi di lavori che restituiscono ai tifosi, alla cittadinanza e ai tanti turisti un luogo diventato iconico e conosciuto in tutto il mondo. "E' una bellissima giornata - ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - si riapre uno dei luoghi più simbolici della città, un luogo di passione, di attrazione enorme e identitario e lo si fa al termine di un percorso di regolarizzazione, di restauro che ha rappresentato, grazie alla collaborazione tra promotori e istituzioni, un passaggio fondamentale. Questo è anche il simbolo di una Napoli che cambia, che mantiene la sua grande anima ma nel rispetto delle regole".

Tutto ha inizio un anno fa, nell'ottobre 2025, quando un blitz delle forze dell'ordine sequestra carretti e chioschi non autorizzati che vendevano bevande e gadget. L'area viene chiusa e inizia un serrato confronto fra l'amministrazione comunale e gli operatori. E così si arriva all'accordo per l'avvio dei lavori, a carico dei privati, e al percorso di regolarizzazione dei chioschi e delle attività di vendita. "Questo era un luogo che non seguiva le regole di legalità e trasparenza - ha ricordato l'assessora alle Attività produttive, Teresa Armato - abbiamo avviato un dialogo e realizzato un progetto molto innovativo di collaborazione pubblico-privato nel solco della legalità".

I lavori hanno rinnovato l'area mantenendone il valore simbolico e popolare ed ha previsto una nuova pavimentazione in pietra lavica, panchine, fioriere e un nuovo sistema di illuminazione. Inoltre, sono stati realizzati nuovi chioschi mobili e interventi per migliorare l'accessibilità, con l'eliminazione delle barriere architettoniche. La riqualificazione ha richiesto, da parte dei privati, un investimento di circa 150mila euro. L'intervento ha riguardato anche il murale di Maradona, realizzato nel 1990 dall'artista Mario Filardi, dopo la vittoria del secondo scudetto del Napoli, di cui sono stati ravvivati i colori. Nello slargo sono stati ricollocati anche tutti i cimeli, maglie, sciarpe, immagini e oggetti, lasciati negli anni dai tifosi