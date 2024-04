1° per tiri e 13° per precisione realizzativa: i numeri disastrosi dell'attacco del Napoli

Per il Napoli non c'è solo il problema difensivo, ma anche una sterilità offensiva preoccupante e dall'inizio dell'anno una scarsa percentuale realizzativa

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Napoli non c'è solo il problema degli errori difensivi, ma anche una sterilità offensiva preoccupante nell'ultima gara con l'Empoli - come sottolineato da Calzona ieri in conferenza - ed in generale una percentuale realizzativa per quasi tutto l'anno disastrosa.

I colleghi di Opta, infatti, riportano che nonostante il Napoli sia la squadra che effettua più tiri in questa Serie A (555 al momento), i partenopei hanno registrato una percentuale realizzativa del 9%, ben 12 formazioni hanno fatto meglio, tra cui la Roma, che con il 14.6% (prima del recupero degli ultimi minuti di gara contro l'Udinese) occupa la seconda posizione in questa graduatoria, dietro solo all’Inter (15.3%).