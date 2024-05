Il telecronista del gol del secolo a Castel Volturno: lo scatto con Simeone e Olivera

Foto corredata dal commento del club azzurro: "È venuto a trovarci Victor Hugo Morales, la voce del gol del secolo".

Victor Hugo Morales, telecronista diventato famoso in tutto il mondo per aver raccontato la rete del secolo di Diego Armando Maradona in Argentina-Inghilterra a Messimo '86, è stato ospite del Napoli quest'oggi a Castel Volturno.

A testimoniare la visita a Konami Training Center uno scatto pubblicato dalla SSCNapoli sui propri social nel quale Morales è in compagnia dei sudmaricani Simoene e Olivera. Foto corredata dal commento del club azzurro: "È venuto a trovarci Victor Hugo Morales, la voce del gol del secolo".