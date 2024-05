Cucchi: "Pioli ha già conosciuto Lotito, non avrebbe difficoltà con ADL"

Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli e Lazio stanno vivendo una stagione complicata dopo lo scudetto di una e il secondo posto dell’altra dell’anno scorso. Difficile comprendere le cause di questo calo di queste due squadre. L’addio di Spalletti ha creato un terremoto nello spogliatoio.

Pioli? La sua Lazio, come il Milan suo, ha espresso un bel gioco. E’ un elemento molto importante perché Napoli si è innamorata della sua squadra per il bel gioco. Pioli è in grado di riprodurre un gioco di quel tipo. Lotito e De Laurentiis non sono proprio amici, ma solo perché sono molto simili. Sono un po’ dittatoriali (scherza ndr.), ma Pioli ha già avuto a che fare con Lotito e non troverà difficoltà con De Laurentiis”.