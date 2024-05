Real Madrid-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: sorpresa De Ligt, fuori Kim

Sono ufficiali le formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco, semifinale di ritorno di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco, semifinale di ritorno di Champions League. Novanta minuti sono lunghi al Bernabeu e il Real è pronto a goderseli e sfruttarli tutti, l'obiettivo è farli pesare al Bayern Monaco, dopo il 2-2 maturato all'Allianz Arena all'andata. Col Borussia Dortmund alla finestra per conoscere il proprio avversario nella finale di Wembley.

Carlo Ancelotti ritrova Carvajal, al rientro a destra dopo la squalifica. In porta confermato Lunin, come peraltro annunciato dallo stesso allenatore italiano alla vigilia. Tchouameni a centrocampo, da capire lo schieramento concreto in base soprattutto alle posizioni di Valverde e Rodrygo, ma si dovrebbe partire dal 4-4-2 visto nelle ultime occasioni. Thomas Tuchel sceglie De Ligt, dato per riserva, come partner difensivo di Dier: solo panchina per Kim. Altra sorpresa a centrocampo, dove resta fuori Goretzka: preferito Pavlovic in coppia con Laimer. Davanti, tutto il talento dei bavaresi.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos, Rodrygo; Bellingham, Vinicius Jr. All. Ancelotti.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Pavlovic; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. All. Tuchel.