De Rossi su Gasperini e il codice giallo: "Gli risponderò più avanti. Non è calcio, sono vicende umane"

"Ero preparato a questa domanda, ma ne parleremo prima della partita con l'Atalanta, ora pensiamo a questa partita".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ero preparato a questa domanda, ma ne parleremo prima della partita con l'Atalanta, ora pensiamo a questa partita". Il tecnico della Roma Daniele De Rossi evita la polemica con il collega dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, il tecnico della Roma ha infatti preferito non rispondere alle dichiarazioni del collega alla guida della Dea sulla vicenda Ndicka.

"Queste cose hanno poco a che fare con il calcio e hanno più un valore umano - ha detto De Rossi in conferenza stampa - però ne parleremo più avanti se mi farete la domanda, se no neanche ne parleremo più".

Cosa aveva detto Gasperini. "Non è colpa nostra se non si conosce la data del recupero con la Fiorentina. Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima ma non era possibile - aveva dichiarato il tecnico della Dea dopo la gara con la Fiorentina, facendo anche riferimento alla sospensione di Udinese-Roma - stiamo scendendo in campo da tanto tempo per tre volte a settimana. Purtroppo, in quella circostanza, è successo un qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo. Non abbiamo tratto nessun vantaggio, questo deve essere chiaro".