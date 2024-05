Paparesta: "Bari? ADL con le sue parole ha sfasciato il progetto del figlio Luigi"

L'ex presidente del Bari Gianluca Paparesta parla così della difficile situazione in casa pugliese

© foto di Federico Gaetano

"Aurelio De Laurentiis ha sfasciato il progetto di suo figlio Luigi". L'ex presidente del Bari Gianluca Paparesta parla così della difficile situazione in casa pugliese, con un play out da conquistare per continuare a sperare di giocare in Serie B ed evitare un tracollo che avrebbe dell'incredibile a undici mesi di distanza dalla Serie A sfiorata, ai microfoni di Sportitalia.

“A Bari si è creata una situazione surreale, dall’entusiasmo per il quasi passaggio in Serie A alla delusione. Questa delusione è stata anche incrementata dalla gestione societaria, nel momento in cui Luigi De Laurentiis individua in Iachini l’allenatore giusto per rilanciare la squadra, il padre, Aurelio, fa delle dichiarazioni in cui definisce il Bari la seconda squadra del Napoli. Questo ha sfasciato completamente il progetto del figlio”.