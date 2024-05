Zazzaroni: "Alcuni giocatori volevano andare via già a ottobre, rifondazione con Manna"

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo‘ su Radio Capri, è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

che ha evidenziato i motivi dell'annata catastrofica del Napoli: "Ci vuole un giorno e mezzo per raccontare quello che è successo al Napoli quest'anno. Sono stati commessi una serie di errori imputabili in gran parte al presidente ma non solo.

Dagli addii di Spalletti e Giuntoli sono iniziati tutti i guai. C’è stata un po' di presunzione da parte del presidente. Ha sbagliato il primo allenatore, poi molto sfortunato Mazzarri come calendario e Coppa d’Africa, Calzona doveva rimediare ma la situazione era già compromessa. Alcuni giocatori volevano andare via già a ottobre-novembre”.

Futuro? Sarà rifondazione con Giovanni Manna, le sue idee dovranno essere compatibili con quelle di De Laurentiis e Chiavelli. Bisognerà trovare i giocatori giusti per far tornare il Napoli in Champions“.