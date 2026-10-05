ADL ha ribadito la fiducia ad Allegri! I temi del confronto di oggi a Castel Volturno
Ultimissime calcio Napoli: oggi De Laurentiis si è recato a Castel Volturno per un confronto con Allegri. Presente anche Manna.
Un'ora di colloquio a Castel Volturno per analizzare il momento e provare a cambiare marcia. Aurelio De Laurentiis ha fatto visita al Napoli alla ripresa degli allenamenti, incontrando Massimiliano Allegri insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. La notizia viene confermata anche dalla redazione di Sky Sport.
De Laurentiis si fida di Allegri
Un confronto arrivato dopo un avvio decisamente complicato: nelle prime sei partite tra Serie A e Champions gli azzurri hanno raccolto soltanto due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Il presidente ha comunque ribadito la propria fiducia ad Allegri, ma sabato sera contro il Frosinone al Maradona servirà una risposta immediata.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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