Ufficiale Grande affluenza per Napoli-Frosinone: svelato orario apertura tornelli

In occasione della gara di campionato contro il Frosinone, in programma domani alle ore 20:45, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio. L’obiettivo è consentire a tutti di espletare correttamente le procedure d’ingresso, in una serata in cui il Maradona si prepara a registrare il primo sold-out della stagione e a ospitare un afflusso particolarmente numeroso di spettatori.

Tornelli aperti dalle 18:15

I tornelli apriranno alle ore 18:15, così da permettere l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per garantire un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. La società raccomanda dunque ai sostenitori di non ridursi all’ultimo momento, per evitare code, disagi e ritardi all’ingresso, e di rispettare le indicazioni dello staff addetto all’accoglienza. Un invito alla collaborazione che ha un doppio scopo: tutelare la sicurezza di tutti i presenti e consentire ai tifosi di assistere alla partita fin dal primo minuto, sostenendo gli azzurri in una sfida importante dopo la lunga sosta per le nazionali.