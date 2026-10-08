Allegri, 2026 da incubo: ben 9 sconfitte tra Milan e Napoli, solo una volta ha fatto peggio
Sono già nove le sconfitte incassate da Massimiliano Allegri in Serie A nel 2026 tra Milan e Napoli. Un dato significativo per il tecnico livornese, che si avvicina a una soglia raggiunta soltanto una volta nella sua carriera: per trovare un anno solare in cui Allegri ha perso almeno dieci partite nel massimo campionato bisogna infatti tornare al 2012, quando le sconfitte furono undici. Un dato che il tecnico azzurro può ancora evitare di raggiungere, a partire dal prossimo appuntamento di campionato.
Napoli-Frosinone, Allegri cerca il rilancio
La prima occasione per invertire la rotta arriverà sabato alle 20.45, quando il Napoli tornerà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano alla ripresa con sette punti e la necessità di rilanciarsi dopo un avvio di stagione zoppicante, mentre la squadra di Massimiliano Alvini rappresenta una delle sorprese del campionato, con dieci punti conquistati nelle prime cinque giornate e il sesto posto in classifica. Per Allegri, dunque, la sfida appresenta anche l’occasione per dare continuità al percorso di rilancio del Napoli e tenere lontano il primato negativo del 2012.
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