Allegri ha un obiettivo preciso per Hojlund: ecco cosa farà alla ripresa
Massimiliano Allegri aspetta anche i gol di Rasmus Hojlund per rilanciare il Napoli. L'attaccante rientra dagli impegni con la Danimarca dopo aver segnato tre reti nelle quattro gare disputate in Nations League, confermando un rendimento realizzativo importante con la sua nazionale. In totale ha giocato 341 minuti con la Danimarca, contro i 439 accumulati finora con il Napoli. Numeri che, però, raccontano soprattutto una differenza nel modo in cui il centravanti riesce a rendersi pericoloso.
Hojlund con la Danimarca è molto più pericoloso
Il dato più significativo riguarda infatti le conclusioni: con la nazionale danese Hojlund ha effettuato 12 tiri, 3,17 ogni 90 minuti, mentre con il Napoli si è fermato a 9 conclusioni complessive, 1,85 ogni 90'. Una differenza che indica quanto Allegri debba riuscire a coinvolgere maggiormente il suo centravanti negli ultimi metri. Alla ripresa del campionato l'obiettivo - si legge sul Corriere del Mezzogiorno - sarà quindi portare Hojlund più vicino alla porta avversaria, mettendolo nelle condizioni di sfruttare con maggiore continuità la sua capacità realizzativa.
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