Allenamento problematico a Castel Volturno: colpa di un'invasione di...moscerini

Curioso imprevisto durante l'allenamento del Napoli alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal: invasione di moscerini a Castel Volturno.

Il Napoli è tornato subito al lavoro in vista della trasferta di Champions League contro il Villarreal, in programma domani sera all'Estadio de la Ceramica. Questa mattina la squadra di Massimiliano Allegri ha svolto la seduta prevista al centro sportivo di Castel Volturno, ma l'allenamento degli azzurri è stato accompagnato da un imprevisto decisamente particolare.

Napoli, invasione di moscerini durante l'allenamento

Come raccontato da Sky Sport, il centro sportivo è stato infatti interessato da una vera e propria invasione di moscerini. La presenza degli insetti ha creato diversi disagi durante la sessione, complicando non poco lo svolgimento delle esercitazioni programmate dallo staff tecnico. Un inconveniente insolito alla vigilia di un appuntamento importante per il Napoli, atteso domani dalla seconda gara della League Phase di Champions League.