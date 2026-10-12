Allenamento problematico a Castel Volturno: colpa di un'invasione di...moscerini
Il Napoli è tornato subito al lavoro in vista della trasferta di Champions League contro il Villarreal, in programma domani sera all'Estadio de la Ceramica. Questa mattina la squadra di Massimiliano Allegri ha svolto la seduta prevista al centro sportivo di Castel Volturno, ma l'allenamento degli azzurri è stato accompagnato da un imprevisto decisamente particolare.
Napoli, invasione di moscerini durante l'allenamento
Come raccontato da Sky Sport, il centro sportivo è stato infatti interessato da una vera e propria invasione di moscerini. La presenza degli insetti ha creato diversi disagi durante la sessione, complicando non poco lo svolgimento delle esercitazioni programmate dallo staff tecnico. Un inconveniente insolito alla vigilia di un appuntamento importante per il Napoli, atteso domani dalla seconda gara della League Phase di Champions League.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Villarreal
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro