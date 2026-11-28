Tuttonapoli Sebastiano Esposito al Napoli? C'è un dato clamoroso sui suoi trasferimenti

Sebastiano Esposito è un obiettivo del Napoli per gennaio: a soli 24 anni, l'attaccante italiano potrebbe vestire la sua undicesima maglia

Sebastiano Esposito è uno dei nomi presenti nella lista del Napoli per rinforzare l'attacco nel mercato di gennaio. Il classe 2002, attualmente al Sassuolo, è sul taccuino del ds Giovanni Manna che sta valutando diversi profili per il reparto offensivo in vista della possibile partenza di Lorenzo Lucca. Un eventuale trasferimento in azzurro rappresenterebbe però l'ennesima tappa di una carriera caratterizzata da numerosi cambi di maglia: a soli 24 anni, il Napoli sarebbe già l'undicesima squadra di Esposito.

Sebastiano Esposito al Napoli? A 24 anni già 10 squadre diverse

Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, con cui ha esordito anche in prima squadra, Esposito ha successivamente vestito le maglie di Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria, Empoli, Cagliari e Sassuolo. Dieci club diversi, considerando anche quello nerazzurro, distribuiti tra Italia, Svizzera e Belgio. La sua esperienza più prolifica in Serie A risale alla stagione 2024/25, quando ha realizzato 8 gol in 33 presenze con l'Empoli, seguita dalle 7 reti in 36 partite con il Cagliari. In questa stagione, invece, ha collezionato 2 gol e un assist nelle prime 9 presenze con il Sassuolo. Numeri che accompagnano un percorso ricco di esperienze, nel quale però il giovane attaccante non ha ancora trovato una stabilità duratura.

Carriera di Sebastiano Esposito