Cajuste si sblocca in Spagna: primo gol nella Liga con il Malaga
Jens Cajuste, centrocampista di proprietà del Napoli, firma il suo primo gol nella Liga nella sconfitta del Malaga contro l'Athletic Bilbao.
Prima gioia personale nella Liga per Jens Cajuste, centrocampista di proprietà del Napoli. Il calciatore svedese ha trovato la sua prima rete nel massimo campionato spagnolo in occasione della sfida tra Malaga e Athletic Bilbao, terminata con il risultato di 3-4 in favore della formazione basca.
Cajuste a segno con un preciso diagonale
Il centrocampista ha battuto il portiere avversario con una precisa conclusione in diagonale dall'interno dell'area di rigore. Una soddisfazione personale per l'ex centrocampista azzurro, nonostante la sconfitta rimediata dal Malaga. Un segnale positivo anche per il Napoli, che detiene ancora il cartellino del calciatore svedese.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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