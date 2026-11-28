Ufficiale Castel Volturno, rifinitura alla vigilia del Sassuolo: il report del club

Il Napoli completa la preparazione in vista della trasferta contro il Sassuolo: il report ufficiale della seduta mattutina.

Ultimo allenamento per il Napoli alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 15 al Mapei Stadium. Gli azzurri di Massimiliano Allegri si sono ritrovati questa mattina al SSC Napoli Training Center per completare la preparazione in vista dell'impegno di campionato contro la formazione allenata da Roberto D'Aversa.

Verso Sassuolo-Napoli, il report ufficiale del club azzurro

Seduta mattutina caratterizzata da esercitazioni tecnico-tattiche per il gruppo azzurro. Di seguito il report ufficiale pubblicato dalla SSC Napoli: “Meno uno a Sassuolo-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di D'Aversa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico”.