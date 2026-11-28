Ufficiale Ma quale vecchio, macché ritiro: Thiago Silva a 42 anni rinnova con il Fluminense

Thiago Silva non ha intenzione di ritirarsi: il difensore brasiliano ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il Fluminense.

Il ritiro può ancora attendere. A 42 anni, Thiago Silva ha deciso di prolungare ulteriormente la propria straordinaria carriera. Il difensore brasiliano ha rinnovato il contratto con il Fluminense fino al termine della stagione 2027, quando avrà già compiuto 43 anni. Dopo le esperienze europee con Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, il centrale aveva fatto ritorno al club di Rio de Janeiro nel 2024, dimostrando di poter essere ancora protagonista ai massimi livelli del calcio brasiliano.

Thiago Silva rinnova col Fluminense: l'annuncio ufficiale

La società brasiliana ha celebrato il prolungamento contrattuale del proprio capitano attraverso i suoi canali ufficiali: “Non poteva essere altrimenti, Mostro... Il miglior difensore centrale della storia del calcio, Thiago Silva, ha prolungato il suo contratto e rimarrà al Fluminense Football Club fino alla stagione 2027”. L'ex difensore del Milan si appresta dunque a scrivere un altro capitolo di una carriera caratterizzata da una longevità agonistica fuori dal comune.