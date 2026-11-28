L’ex azzurrino Gioielli affonda la Salernitana: il Monopoli espugna l’Arechi in contestazione
Brutta sconfitta casalinga per la Salernitana, battuta 2-1 dal Monopoli all'Arechi nella sedicesima giornata del girone C di Serie C, in un clima di contestazione. A decidere la sfida è anche un ex Napoli: Francesco Gioielli, centrocampista cresciuto nel settore giovanile azzurro e lasciato partire da svincolato nell'estate del 2025, ha sbloccato il risultato al 66'. Cinque minuti più tardi il raddoppio di Scipioni, prima della rete di D'Ursi all'84', che ha riaperto la partita senza però evitare la sconfitta dei granata.
L'ex azzurrino Gioielli affonda la Salernitana: il Monopoli espugna l'Arechi in contestazione
Continua dunque il momento difficile della Salernitana, che resta ferma a 19 punti dopo 16 giornate, con un bilancio di quattro vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte. I granata occupano il quattordicesimo posto, lontani dalle prime posizioni e con un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Il Monopoli, invece, conquista tre punti preziosi e sale al terzo posto con 26 punti, a una sola lunghezza dal Bari secondo e a nove dal Potenza capolista.
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