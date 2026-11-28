Disastro Man United, perde 4-0 con il Brentford: 63 minuti per Zirkzee

Il Manchester United crolla 4-0 contro il Brentford e resta penultimo. Joshua Zirkzee, obiettivo di mercato del Napoli, gioca 63 minuti

Prosegue il momento disastroso del Manchester United, travolto per 4-0 dal Brentford all'Old Trafford nella dodicesima giornata di Premier League. I Red Devils, ora guidati da Mauricio Pochettino dopo l'addio di Michael Carrick, incassano un'altra pesantissima sconfitta: doppietta di Wilson nel primo tempo, poi le reti di Ajer e Schade nella ripresa. Una partita che interessa indirettamente anche il Napoli, considerando la presenza di Joshua Zirkzee nella lista degli obiettivi azzurri per rinforzare l'attacco nel mercato di gennaio.

Disastro Manchester United, perde 4-0 col Brentford: 63 minuti per Zirkzee, obiettivo del Napoli

L'attaccante olandese è partito titolare, restando in campo 63 minuti prima di lasciare spazio a Cunha. Dall'arrivo di Pochettino, Zirkzee sta trovando maggiore spazio: è subentrato nell'intervallo contro il Liverpool, giocando 45 minuti, mentre è partito dal primo minuto sia nel 2-2 contro lo Sporting Lisbona in Champions League, disputando 64 minuti, sia nella disfatta contro il Brentford. Complice anche l'infortunio di Benjamin Sesko, l'ex Bologna sembra aver guadagnato posizioni nelle gerarchie offensive, dopo un periodo nel quale gli veniva spesso preferito Cunha. Il cambio in panchina, intanto, non ha prodotto la svolta sperata: nelle prime tre partite della gestione Pochettino, il Manchester United ha incassato due sconfitte per 4-0, contro Liverpool e Brentford, intervallate dal pareggio europeo con lo Sporting. In Premier League la situazione è drammatica: penultimo posto con appena 8 punti in 12 giornate, frutto di una vittoria, cinque pareggi e sei sconfitte, con 14 gol fatti e 27 subiti. In questo scenario resta da monitorare il futuro di Zirkzee, uno dei profili seguiti dal Napoli per il prossimo mercato invernale.