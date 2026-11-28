Sassuolo-Napoli, le ultime di formazioni Sky: Seba Esposito verso la panchina

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli secondo Sky Sport: De Bruyne verso il forfait, confermato Lang nel tridente.

Massimiliano Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3 per la sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 15 al Mapei Stadium. Secondo quanto riportato da Sky Sport, davanti a Milinkovic-Savic agiranno Spinazzola e Olivera sulle corsie laterali, con Beukema e Rrahmani al centro della difesa. In mediana Gilmour sarà affiancato da Anguissa e McTominay, mentre Kevin De Bruyne dovrebbe restare fuori a causa di un affaticamento muscolare. In attacco confermato Hojlund, supportato da Politano e Lang, reduce dal gol realizzato contro il Manchester City all'Etihad Stadium.

Sassuolo-Napoli, D'Aversa punta su Bowie: Esposito verso la panchina

Il Sassuolo, a secco di vittorie in campionato da oltre due mesi, dovrebbe affidarsi al 3-4-3. Davanti a Muric spazio a Walukiewicz e Idzes, con Candé favorito nel ballottaggio con Caleta-Car. Sulle fasce agiranno Van der Brempt e Obrador, mentre Matic e Thorstvedt comporranno la coppia di centrocampo. La principale novità potrebbe riguardare il reparto offensivo, con Bowie favorito su Sebastiano Esposito per una maglia da titolare al centro del tridente completato da Berardi e Laurienté.

SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Bowie, Laurienté. All. D'Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.