Ufficiale Attacchi missilistici in Arabia, tre partite rinviate: cambia il calendario dell'Al Nassr di CR7

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Attacchi missilistici su Riyad, la Saudi Pro League rinvia tre partite: Al Ahli-Al Nassr di Cristiano Ronaldo slitta a marzo.

La Saudi Pro League ha deciso di rinviare tre partite della nona giornata di campionato in seguito alle crescenti tensioni in Arabia Saudita, dopo gli attacchi missilistici rivendicati dagli Houthi, gruppo armato yemenita vicino all'Iran. Tra gli incontri posticipati figura anche Al Ahli-Al Nassr, la sfida che avrebbe visto protagonista la squadra di Cristiano Ronaldo. La Lega saudita ha motivato ufficialmente la decisione con “considerazioni logistiche”, senza fornire ulteriori spiegazioni. Il provvedimento arriva tuttavia a pochi giorni dall'allerta scattata durante la partita di Champions League asiatica tra Neftchi e Al Nassr, ritardata di un'ora dopo l'intercettazione di un missile diretto verso Riyad da parte delle autorità saudite. Una situazione di crescente instabilità che ha spinto gli organizzatori a modificare il calendario di alcune gare.

Saudi Pro League, rinviata Al Ahli-Al Nassr di Cristiano Ronaldo: le nuove date dopo gli attacchi su Riyad

Le tre partite interessate dal rinvio sono Al Ittihad-Al Shabab, Al Riyadh-Al Hilal e Al Ahli-Al Nassr. Le prime due sono state riprogrammate per il 19 dicembre 2026, mentre il confronto tra l'Al Ahli e l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo si disputerà il 6 marzo 2027. Tutti gli altri incontri della nona giornata resteranno regolarmente in calendario. La decisione arriva in un contesto di forte tensione nella regione, dopo i recenti attacchi attribuiti agli Houthi, tra cui quello contro l'aeroporto di Riyad che, secondo le informazioni riportate, avrebbe provocato almeno 13 vittime. Le autorità saudite continuano a monitorare la situazione, mentre la Saudi Pro League ha scelto di intervenire sul calendario per gestire le criticità logistiche legate agli ultimi avvenimenti. Per Cristiano Ronaldo e compagni cambia dunque il programma degli impegni, con una delle sfide più attese del campionato rinviata di diversi mesi.