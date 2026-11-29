Prima pagina Oggi contro il Sassuolo, il Corriere dello Sport: “Slogan Napoli: come col City”

Il Corriere dello Sport presenta Sassuolo-Napoli: Allegri cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato.

“Slogan Napoli: come col City”. È il titolo dedicato agli azzurri sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi. La formazione di Massimiliano Allegri, impegnata alle ore 15 sul campo del Sassuolo, cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella ottenuta contro il Torino. L'obiettivo è riproporre la prestazione convincente offerta all'Etihad Stadium contro il Manchester City in Champions League.

Corriere dello Sport, apertura sulla Lazio di Gattuso: “Lazioster”

Il titolo principale del quotidiano sportivo è dedicato alla Lazio, accostata al Leicester di Claudio Ranieri: "Lazioster". La squadra di Gennaro Gattuso vince anche sul campo del Torino (1-2) e consolida il primato con 35 punti conquistati nelle prime 13 giornate. L'Inter resta a tre lunghezze di distanza grazie al 4-0 rifilato al Genoa. Spazio anche alle sfide Roma-Monza e Como-Juventus, in programma rispettivamente alle 18 e alle 20.45. Di seguito la prima pagina integrale.