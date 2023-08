Bundesliga, l'Eintracht supera il Darmstadt di misura: 84' per Lindström

Successo di misura per l’Eintracht Francoforte che si è imposto oggi per 1-0 in casa contro il Darmstadt.

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone Successo di misura per l’Eintracht Francoforte che si è imposto oggi per 1-0 in casa contro il Darmstadt. A decidere il risultato un gol realizzato da Kolo Muani al 40’ del primo tempo. Con questo risultato la formazione di Francoforte comincia la stagione con il piede giusto, mentre per i neopromossi è arrivato oggi un battesimo duro con la massima serie del calcio tedesco. In campo per 84' Jesper Lindström, attaccante accostato al Napoli. Di seguito il riepilogo con i risultati e la classifica aggiornata: Venerdì 18 agosto

Werder Brema-Bayern Monaco 0-4 Sabato 19 agosto

Augsburg-Monchengladbach 4-4

Hoffenheim-Friburgo 1-2

Leverkusen-Lipsia 3-2

Stoccarda-Bochum 5-0

Wolfsburg-Heidenheim 2-0

Dortmund-Colonia 1-0 Domenica 20 agosto

Union Berlino-Mainz 4-1

Eintracht Francoforte-Darmstadt (17.30) Classifica

Stoccara 3

Bayern Monaco 3

Wolfsburg 3

Leverkusen 3

Friburgo 3

Union Berlin 3

Eintracht Francoforte 3

Dortmund 3

Monchengladbach 1

Augsburg 1

Mainz 0

Darmstadt 0

Lipsia 0

Hoffenheim 0

Werder Brema 0

Bochum 0