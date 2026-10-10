Prima pagina Cambia il tridente? Corriere dello Sport: "Napoli, Allegri riparte da Neres"

David Neres potrebbe avere spazio dall'inizio in Napoli-Frosinone. Per quanto riguarda Scott McTominay, invece, la buona notizia è ritrovarlo in panchina.

Il Napoli di Massimiliano Allegri stasera sarà impegnato in casa contro il Frosinone per la sesta giornata del campionato di Serie A. E David Neres potrebbe trovare spazio da titolare. "Napoli, Allegri riparte da Neres", titola in prima pagina il Corriere dello Sport oggi in edicola. Per quanto riguarda Scott McTominay, invece, la buona notizia è ritrovarlo in panchina.