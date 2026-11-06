Ufficiale Castel Volturno, il report del club: Allegri recupera un azzurro! Si è allenato in gruppo

Oggi alle 17:21 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Una buona notizia per Allegri in vista di Napoli-Lazio: Mathias Olivera è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà nuovamente a disposizione.