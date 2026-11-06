Castel Volturno, il report del club: Allegri recupera un azzurro! Si è allenato in gruppo
Finalmente una buona notizia dall'infermeria del Napoli. Mathias Olivera è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e può dunque considerarsi recuperato in vista della sfida contro la Lazio, in programma domenica alle 12.30 al Maradona. Un rientro importante per Massimiliano Allegri, alle prese con una lunga lista di indisponibili. Il terzino uruguaiano ha preso parte alla seduta pomeridiana insieme al resto della squadra, candidandosi così a tornare tra i convocati per il prossimo impegno di campionato.
Napoli, il report ufficiale dell'allenamento: Olivera torna in gruppo
Di seguito il comunicato integrale pubblicato dal Napoli al termine della seduta: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri si sono allenati in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 al Maradona contro la Lazio. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione fisica ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina. Olivera si è allenato con la squadra".
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