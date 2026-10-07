Ufficiale Castel Volturno, il report del club: Allegri riaccoglie altri due nazionali

Prosegue la preparazione del Napoli verso la sfida di sabato sera contro il Frosinone. Massimiliano Allegri ritrova intanto De Bruyne e Di Lorenzo.

Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno in vista della ripresa del campionato. Sabato alle 20.45 gli azzurri affronteranno il Frosinone allo stadio Maradona e Massimiliano Allegri comincia progressivamente a ritrovare i calciatori reduci dagli impegni internazionali. Le novità di oggi riguardano soprattutto Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo, entrambi rientrati dopo le rispettive esperienze con le nazionali.

Napoli, il report completo dell'allenamento

Questo il report ufficiale pubblicato dal club al termine della seduta pomeridiana: "Gli azzurri continuano gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 contro il Frosinone allo stadio Maradona. Nella seduta pomeridiana di oggi il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina. De Bruyne e Di Lorenzo sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali".