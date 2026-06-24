Ct Italia, Conte titubante per lo stipendio. Ma è sponsorizzato dalla Serie A
Il futuro della panchina della Nazionale italiana continua a essere al centro delle discussioni. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, Antonio Conte rappresenta uno dei profili più apprezzati, anche grazie al sostegno di diversi presidenti di Serie A che vedrebbero di buon occhio il suo ritorno alla guida degli Azzurri. Tuttavia, l’aspetto economico resta un nodo tutt’altro che secondario. La Federazione potrebbe infatti mettere sul tavolo un ingaggio compreso tra i 2 e i 2,5 milioni di euro a stagione, una cifra sensibilmente inferiore rispetto agli 8 milioni percepiti dall’allenatore durante la sua esperienza al Napoli.
La scelta dipende da Conte, Mancini resta alla finestra
La possibilità di vedere Conte nuovamente alla guida della Nazionale dipenderebbe quindi soprattutto dalla sua volontà e dalla disponibilità ad accettare condizioni economiche diverse rispetto a quelle garantite dai club di vertice. La Federazione attende una risposta, consapevole che l’eventuale accordo richiederebbe un importante passo da parte del tecnico salentino. Parallelamente resta aperta la pista che porta a Roberto Mancini. Sempre secondo Sportmediaset, l’ex commissario tecnico sarebbe disposto ad accettare immediatamente l’ingaggio proposto dalla FIGC, rendendo la trattativa potenzialmente più semplice sotto il profilo economico. Due scenari differenti che potrebbero indirizzare le prossime scelte federali nella corsa alla successione sulla panchina azzurra.
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