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De Bruyne trascina con una doppietta: è lui l'MVP di Napoli-Frosinone

De Bruyne trascina con una doppietta: è lui l'MVP di Napoli-FrosinoneTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:30Notizie
di Davide Baratto
Kevin De Bruyne viene premiato Panini Player of the Match dopo Napoli-Frosinone: decisiva la doppietta nel 3-0 degli azzurri

Kevin De Bruyne è stato premiato come Panini Player of the Match dopo la vittoria del Napoli contro il Frosinone.

Il centrocampista belga, autore di una doppietta e protagonista assoluto del 3-0, ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatore della gara, coronando una prestazione di grande qualità e personalità.