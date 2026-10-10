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De Bruyne trascina con una doppietta: è lui l'MVP di Napoli-Frosinone
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Kevin De Bruyne viene premiato Panini Player of the Match dopo Napoli-Frosinone: decisiva la doppietta nel 3-0 degli azzurri
Kevin De Bruyne è stato premiato come Panini Player of the Match dopo la vittoria del Napoli contro il Frosinone.
Il centrocampista belga, autore di una doppietta e protagonista assoluto del 3-0, ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatore della gara, coronando una prestazione di grande qualità e personalità.
Kevin De Bruyne è il Panini Player of the Match di #NapoliFrosinone 🔝 #SerieAEnilive https://t.co/8DEb9wVcLb— Lega Serie A (@SerieA) October 10, 2026
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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