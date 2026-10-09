Frosinone, che insidia: un solo ko nelle ultime 22 e non perde fuori da 17 partite

Il Frosinone arriva al Maradona con numeri che impongono rispetto. La squadra di Alvini è reduce da una sola sconfitta nelle ultime 22 gare ufficiali: l’1-0 incassato dalla Juventus il 23 agosto 2026, in Serie A. Il resto del bilancio è eccellente, con 14 vittorie e 7 pareggi. Un ruolino che racconta continuità e solidità, costruite tra la Serie B della scorsa stagione e l’avvio nella massima categoria, e che fa dei ciociari un avversario da non sottovalutare.

Diciassette risultati utili di fila in trasferta

Il dato più impressionante riguarda il rendimento lontano da casa. I gialloblù sono reduci da 17 risultati utili consecutivi in trasferta, con 9 vittorie e 8 pareggi. L’ultima sconfitta esterna risale al 4 ottobre 2025, quando il Frosinone perse 3-0 a Venezia in Serie B, nella stagione 2025/26. Un anno esatto senza cadere fuori casa, che rende la sfida di sabato ancora più insidiosa per un Napoli in difficoltà tra le mura amiche, dove ha perso quattro delle ultime sette gare ufficiali. Gli azzurri dovranno dunque affrontare un avversario in fiducia, abituato a non arrendersi nemmeno nei campi più difficili, davanti al primo sold-out della stagione.