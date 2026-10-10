Guardia Di Finanza sequestra oltre 2.300 maglie Napoli contraffatte: venivano pubblicizzate su TikTok
Oltre 2.300 maglie contraffatte del Napoli sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'operazione condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego. Le indagini sono partite da un profilo TikTok attraverso il quale un uomo pubblicizzava la vendita delle nuove divise realizzate per il centenario del club. Il controllo della sua automobile ha permesso di rinvenire 230 magliette uguali a quelle mostrate sui social, mentre la successiva perquisizione dell'abitazione e del box ha portato alla scoperta di altri circa 2.100 articoli.
Maglie curate nei dettagli: denunciato un uomo
Le riproduzioni presentavano un elevato livello di accuratezza, con sponsor, etichette e nuovo marchio celebrativo dei cento anni. Particolarmente sofisticato il sistema utilizzato per simulare l'autenticità: un'etichetta, scansionata tramite smartphone con il sistema IVFC, reindirizzava al sito ufficiale del club, inducendo gli acquirenti a ritenere originali i prodotti. Al termine dell'operazione sono state sequestrate 2.338 magliette e un cittadino italiano è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per detenzione di prodotti contraffatti destinati alla vendita e ricettazione.
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